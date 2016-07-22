コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XDPOCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
867
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
xdpo.mq5 (8.36 KB) ビュー
XDPOCandle.mq5 (9.49 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のシーケンスとして実装されたDPO指標。ローソク足は、XDPO指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは、分析の目的のためにより有益であります。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　XDPOCandle

図1　XDPOCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15481

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つDonchianチャネル指標。

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDonchianチャネル。

DonchianChannelsCloud_HTF DonchianChannelsCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDonchianChannelsCloud指標。

XTRIX_HTF XTRIX_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXTRIX指標。