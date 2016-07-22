無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ローソク足のシーケンスとして実装されたDPO指標。ローソク足は、XDPO指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは、分析の目的のためにより有益であります。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XDPOCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15481
