Indicador XDPO sob a forma de uma vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador XDPO.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XDPOCandle