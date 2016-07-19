Participe de nossa página de fãs
Indicador XDPO sob a forma de uma vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador XDPO.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15481
