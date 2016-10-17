und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XDPOCandle - Indikator für den MetaTrader 5
776
Der Indikator XDPO in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators XDPO.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator XDPOCandle
