XTRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XTRIX.mq5 (8.88 KB) ver
XTRIX_HTF.mq5 (9.79 KB) ver
Indicador XTRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XTRIX.mq5.


Fig. 1. Indicador XTRIX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15490

