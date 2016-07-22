無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 831
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15480
DonchianChannelsCloud
チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDonchianチャネル。ColorXTRIX_Histogram
TRIX指標は色付きのヒストグラムとして表示され平均化アルゴリズムの変更を可能にします。
XDPOCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたDPO指標。DonchianChannelsCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDonchianChannelsCloud指標。