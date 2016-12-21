CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorXTRIX_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
874
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
ColorXTRIX_Histogram.mq5 (10.06 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TRIX en forma de histograma de color,  con posibilidad de sustituir el algoritmo de promediación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador ColorXTRIX_Histogram

Fig. 1. Indicador ColorXTRIX_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15473

XTRIX XTRIX

Indicador TRIX con posibilidad de sustituir el algoritmo de promediación

Volume Profile + Range v6.0 Volume Profile + Range v6.0

Indicador Volume Profile + Range v6.0 (antiguo TPO). Distribución de operaciones por niveles de precio en un intervalo temporal establecido. Se muestra en forma de histograma.

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

Indicador Canal Donchian, que colorea el fondo del canal.

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Indicador Canal Donchian con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.