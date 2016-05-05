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Индикаторы

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2159
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала.

ColorXTRIX_Histogram ColorXTRIX_Histogram

Индикатор TRIX, представленный в виде цветной гистограммы, с возможностью замены алгоритма усреднения

XDPOCandle XDPOCandle

Индикатор XDPO в свечном виде.

DonchianChannelsCloud_HTF DonchianChannelsCloud_HTF

Индикатор DonchianChannelsCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.