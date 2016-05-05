Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :



input uint Digit=3;





Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

