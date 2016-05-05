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DonchianChannelsCloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
DonchianChannelsCloud
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала.ColorXTRIX_Histogram
Индикатор TRIX, представленный в виде цветной гистограммы, с возможностью замены алгоритма усреднения
XDPOCandle
Индикатор XDPO в свечном виде.DonchianChannelsCloud_HTF
Индикатор DonchianChannelsCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.