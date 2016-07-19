CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1209
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Donchian com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondados O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

Fig.1. Indicador DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Fig.1. Indicador DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15480

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

O indicador Canal Donchian com preenchimento de fundo para a cor do interior do canal.

ColorXTRIX_Histogram ColorXTRIX_Histogram

Indicador TRIX na forma de histograma colorido com possibilidade de substituição do algoritmo da média

XDPOCandle XDPOCandle

Indicador XDPO sob a forma de uma vela.

DonchianChannelsCloud_HTF DonchianChannelsCloud_HTF

Indicador DonchianChannelsCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.