CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
967
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Donchians Kanal mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:

input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung

in Abb.1. Der Indikator DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

in Abb.1. Der Indikator DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15480

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

Der Indikator Donchians Kanal mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren.

ColorXTRIX_Histogram ColorXTRIX_Histogram

Der Indikator TRIX, der in Form eines farbigen Histogramms dargestellt ist, mit der Ersetzungsmöglichkeit des Mittelwertbildungsalgorithmus

XDPOCandle XDPOCandle

Der Indikator XDPO in einer Kerzen-Form.

DonchianChannelsCloud_HTF DonchianChannelsCloud_HTF

Der Indikator DonchianChannelsCloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.