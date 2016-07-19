



Indicador TRIX na forma de histograma colorido com possibilidade de substituição do algoritmo da média.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXTRIX_Histogram