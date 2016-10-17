und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorXTRIX_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator TRIX, der in Form eines farbigen Histogramms dargestellt ist, mit der Ersetzungsmöglichkeit des Mittelwertbildungsalgorithmus.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ColorXTRIX_Histogram
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15473
