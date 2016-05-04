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Индикаторы

ColorXTRIX_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2168
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор TRIX, представленный в виде цветной гистограммы, с возможностью замены алгоритма усреднения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXTRIX_Histogram

Рис.1. Индикатор ColorXTRIX_Histogram

XTRIX XTRIX

Индикатор TRIX с возможностью замены алгоритма усреднения

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Elliott_Wave_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала.

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.