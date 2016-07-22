コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXTRIX_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
839
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ColorXTRIX_Histogram.mq5 (10.06 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


図1　ColorXTRIX_Histogram

図1　ColorXTRIX_Histogram

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15473

