無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorXTRIX_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 839
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 ColorXTRIX_Histogram
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15473
XTRIX
TRIX指標は平均化アルゴリズムの変更を可能にします。Volume Profile + Range v6.0
Volume Profile + Range v6.0（元TPO）。与えられた時間間隔での価格レベルによる取引の分布。ヒストグラムとして表示。
DonchianChannelsCloud
チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDonchianチャネル。DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つDonchianチャネル指標。