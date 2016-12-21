tonyc2a

Tushar Chande es un famoso ingeniero americano y tráder profesional de origen indio, que se ha hecho célebre por sus ideas innovadoras en el desarrollo de indicadores y sistemas comerciales. Su indicador Aroon es una herramienta muy sencilla, pero también muy útil, que le ayudará a pronosticar a tiempo las transiciones del mercado de los movimientos planos a las tendencias y al contrario. Su nombre es simbólico, pues Aroon en traducción del sánscrito significa «luz temprana de la aurora», es decir, el envío pronto de una señal.

El indicador Aroon consta de dos líneas: Aroon up (línea verde), Aroon down (línea roja) y el histograma junto al indicador. En sus cálculos utiliza el número de intervalos temporales desde el momento de aparición en el gráfico de los picos y valles máximos. Por eso, el único parámetro importante que se puede modificar es el periodo de cálculo del indicador. Inicialmente, este indicador se usaba para el comercio a largo plazo en los marcos temporales de días, y calculaba sus indicaciones basándose en las oscilaciones de precio de dos semanas, por ello, el número de periodos por defecto es 14. Al comerciar con marcos temporales más cortos, este valor se suele establecer en 25.

En esta versión del indicador, para las señales de tendencia fuerte, se usa una nube de color.

Pero al trabajar con cualquier otro oscilador, en el gráfico se deberán ubicar niveles clave, al atravesar los cuales, Aroon dará una señal de apertura de operación. En este caso, dichos niveles serán 30, 50 y 70.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 09.09.2008.





Fig. 1. Indicador AroonHorn