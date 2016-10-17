Der echte Autor:

tonyc2a

Tushar Chand, der berühmte amerikanische Ingenieur und ein professioneller Trader indischer Herkunft, wurde für seine innovativen Ideen in der Entwicklung der Indikatoren und Handelssysteme berühmt. Seine Indikator Aroon - ist sehr einfach, aber der ist ein nützlicher Indikator, um die Zeit der Marktübergänge aus der flachen Bewegung in Trending und zurück vorherzusagen. Was symbolisch ist, dass Aroon ein Sanskrit-Wort "das frühe Licht der Dämmerung" heißt, das bedeutet, eine frühere Ausgabe des Signals.

Der Indikator Aroon besteht aus zwei Linien: Aroon up (die grüne Linie), Aroon down (die rote Linie) und die Histogramms zur Seite vom Indikator. In seinen Berechnungen werden die Anzahl der vorübergehenden Intervalls seit dem Aufkommen der maximalen Spitzen und Tiefen am Chart verwendet. Deshalb ist der einzige wichtige Parameter, der geändert werden kann, wird die Periode der Berechnung des Indikators sein. Zunächst wurde dieser Indikator für das langfristige Handeln über den täglichen Timeframes verwendet und berechnete seine Aussage auf der Grundlage von zweiwöchigen Preisschwankungen, darum ist die Standardanzahl von Perioden - 14. Bei kürzeren Timeframes wird dieser Wert normalerweise um 25 geändert.

In dieser Version des Indikators wurde für die Signale eines stärkeren Trends eine farbige Wolke verwendet.

Genauso mit einem anderen Oszillator, sollen auf dem Chart die wichtigsten Ebenen platziert werden, bei deren Kreuzung Aroon ein Signal auf die Eröffnung der Transaktionen geben wird. In diesem Fall werden diese Ebene 30, 50 und 70 sein.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 09.09.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator AroonHorn