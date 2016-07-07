真实作者:

tonyc2a

Tushar Chand, 一位著名的美国印度裔工程师和专业交易员, 因他开发指标和交易系统的创新理念而成名。他的 Aroon 指标是一款十分简单而有效的工具, 有助于预测行情从横盘到趋势的变化时间, 反之亦然。值得注意的是, Aroon 在梵文里的意思是 "黎明的曙光", 即, 早期信号。

Aroon 由两条线组成 - Aroon 上行 (绿色), Aroon 下行 (红色线) - 和指标边线间的直方条。图表上出现的最大顶点和低点的时间间隔数字用于计算。因此, 能够改变的重要参数就只有指标计算周期。最初, 指标用于日线时间帧的长线交易, 基于两周的价格波动计算其值。因此, 省缺周期值为 14。当使用低时间帧交易时, 建议将其值改到 25。

在当前版本, 使用彩色云来指明强趋势信号。

正如所有振荡器, 关键价位被放置在图表上。一旦穿过它们, Aroon 提供入场信号。在此情况下, 这些关键价位是 30, 50 和 70。

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 09 月 09 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. AroonHorn