Tushar Chand, um famoso engenheiro norte-americano e trader profissional de origem indiana, tornou-se famoso pelas suas idéias inovadoras no desenvolvimento de indicadores e sistemas de negociação. O seu indicador Aroon é muito simples, mas útil, pois ajuda a prever a tempo das transições do mercado de fases de correção para fases de tendências e vice-versa. Adicionalmente, Aroon é uma palavra do sânscrito que significa "a luz no início da madrugada", ou seja, a apresentação antecipada do sinal.
O indicador Aroon consiste em duas linhas: Aroon up (lina verde), Aroon down (linha vermelha)e o histograma ao lado do indicador. Nos seus cálculos, é utilizado o número de intervalos desde o aparecimento de topos e fundos máximos no gráfico. É por isso que o único parâmetro importante que pode ser alterado é o período de cálculo do indicador. Inicialmente, este indicador era usado para negociação de longo prazo sobre os timeframes diários e fazia os seus cálculos com base nas flutuações de preço de duas semanas, daí que o número padrão de períodos seja 14. Para negociar em timeframes mais curtos, recomenda-se para alterar o valor para 25.
Nesta versão do indicador, a tendência forte sinaliza-se usando uma nuvem colorida.
Tal como acontece com qualquer outro oscilador, é preciso colocar no gráfico os níveis chaves que darão um sinal para a abertura da transação ao serem cruzados pelo Aroon. Neste caso, tais níveis chave serão 30, 50 e 70.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 09.09.2008.
Fig.1. Indicador AroonHorn
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15298
