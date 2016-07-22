実際の著者：

tonyc2a

有名なインド系アメリカ人のエンジニア兼プロトレーダーであるTushar Chandは、その指標と取引システムの開発における革新的なアイデアのために有名になりました。彼のアルーン指標は非常に簡潔かつ有用なツールで市場がもみ合い相場からトレンド相場またはその反対方向に変わる時間の予測に役立ちます。特に、アルーンとは「夜明けの早い光」を意味するサンスクリット語、すなわち初期のシグナルです。

アルーンはアルーンアップ（緑）アルーンダウン（赤線）の2線と脇のヒストグラムで構成されています。計算には、チャート上の最大の天井と底の出現以来の時間間隔の数が使用されます。したがって、唯一の重要な変更可能パラメータは指標演算周期です。指標はもともと長期取引の日足に使用され、その値は2週間の価格変動に基づいて計算されました。よってデフォルトの期間は14です。もっと短い時間枠で取引する場合、値を25に変更することをお勧めします。

現行のバージョンでは、色のついた雲が強いトレンドシグナルを示すために使用されます。

どのオシレータでもそうですが、キーレベルはチャート上に配置されます。アルーンがそれらを交差すると市場参入シグナルが提供されます。この場合、キーレベルは30、50および70です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月9日に公開されました。

図1 AroonHorn