Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AroonHorn_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 738
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador AroonHorn con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AroonHorn.mq5.
Fig. 1. Indicador AroonHorn_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15299
Indicador de tendencias AroonHorn.Detrended_Price_Oscillator_HTF
Indicador Detrended_Price_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorXdinMA_StDev.XDPO_Sign
Indicador de señal de semáforo que registra en forma de señales los cambios de dirección del indicador suavizado Detrended_Price_Oscillator.