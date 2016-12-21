CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AroonHorn_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
738
Ranking:
(13)
Publicado:
AroonHorn.mq5 (7.81 KB) ver
AroonHorn_HTF.mq5 (11.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador AroonHorn con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AroonHorn.mq5.


Fig. 1. Indicador AroonHorn_HTF

Fig. 1. Indicador AroonHorn_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15299

AroonHorn AroonHorn

Indicador de tendencias AroonHorn.

Detrended_Price_Oscillator_HTF Detrended_Price_Oscillator_HTF

Indicador Detrended_Price_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorXdinMA_StDev Exp_ColorXdinMA_StDev

Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorXdinMA_StDev.

XDPO_Sign XDPO_Sign

Indicador de señal de semáforo que registra en forma de señales los cambios de dirección del indicador suavizado Detrended_Price_Oscillator.