Реальный автор:

tonyc2a

Тушар Чанд, известный американский инженер и профессиональный трейдер индийского происхождения, прославился своими новаторскими идеями в разработке индикаторов и торговых систем. Его индикатор Aroon — это очень простой, но при этом полезный индикатор, который поможет вовремя прогнозировать переходы рынка из флетового движения в трендовое и обратно. Что символично, Aroon в переводе с санскрита означает «ранний свет зари», т.е. раннюю подачу сигнала.

Индикатор Aroon состоит из двух линий: Aroon up (зелёная линия), Aroon down (красная линия) и гистограммы сбоку от индикатора. В его расчетах используется количество временных интервалов с момента появления на графике максимальных пиков и впадин. Поэтому единственным важным параметром, который можно изменять, будет период расчета индикатора. Изначально этот индикатор использовался для долгосрочной торговли на дневных таймфреймах и рассчитывал свои показания на основании двухнедельных ценовых колебаний, из-за этого количество периодов по умолчанию – 14. При торговле на более коротких таймфреймах это значение принято переставлять на 25.

В данной версии индикатора для сигналов сильного тренда используется цветное облако.

Как и при работе с любым другим осциллятором, на графике следует разместить ключевые уровни, пересекая которые, Aroon будет давать сигнал к открытию сделки. В данном случае таковыми уровнями будут 30, 50 и 70.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.09.2008.

Рис.1. Индикатор AroonHorn