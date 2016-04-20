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AroonHorn - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
tonyc2a
Тушар Чанд, известный американский инженер и профессиональный трейдер индийского происхождения, прославился своими новаторскими идеями в разработке индикаторов и торговых систем. Его индикатор Aroon — это очень простой, но при этом полезный индикатор, который поможет вовремя прогнозировать переходы рынка из флетового движения в трендовое и обратно. Что символично, Aroon в переводе с санскрита означает «ранний свет зари», т.е. раннюю подачу сигнала.
Индикатор Aroon состоит из двух линий: Aroon up (зелёная линия), Aroon down (красная линия) и гистограммы сбоку от индикатора. В его расчетах используется количество временных интервалов с момента появления на графике максимальных пиков и впадин. Поэтому единственным важным параметром, который можно изменять, будет период расчета индикатора. Изначально этот индикатор использовался для долгосрочной торговли на дневных таймфреймах и рассчитывал свои показания на основании двухнедельных ценовых колебаний, из-за этого количество периодов по умолчанию – 14. При торговле на более коротких таймфреймах это значение принято переставлять на 25.
В данной версии индикатора для сигналов сильного тренда используется цветное облако.
Как и при работе с любым другим осциллятором, на графике следует разместить ключевые уровни, пересекая которые, Aroon будет давать сигнал к открытию сделки. В данном случае таковыми уровнями будут 30, 50 и 70.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.09.2008.
Рис.1. Индикатор AroonHorn
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXdinMA_StDev.NRTR_HTF
Индикатор NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.