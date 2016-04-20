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Индикаторы

AroonHorn - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2752
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

tonyc2a

Тушар Чанд, известный американский инженер и профессиональный трейдер индийского происхождения, прославился своими новаторскими идеями в разработке индикаторов и торговых систем. Его индикатор Aroon — это очень простой, но при этом полезный индикатор, который поможет вовремя прогнозировать переходы рынка из флетового движения в трендовое и обратно. Что символично, Aroon в переводе с санскрита означает «ранний свет зари», т.е. раннюю подачу сигнала.

Индикатор Aroon состоит из двух линий: Aroon up (зелёная линия), Aroon down (красная линия) и гистограммы сбоку от индикатора. В его расчетах используется количество временных интервалов с момента появления на графике максимальных пиков и впадин. Поэтому единственным важным параметром, который можно изменять, будет период расчета индикатора. Изначально этот индикатор использовался для долгосрочной торговли на дневных таймфреймах и рассчитывал свои показания на основании двухнедельных ценовых колебаний, из-за этого количество периодов по умолчанию – 14. При торговле на более коротких таймфреймах это значение принято переставлять на 25.

В данной версии индикатора для сигналов сильного тренда используется цветное облако.

Как и при работе с любым другим осциллятором, на графике следует разместить ключевые уровни, пересекая которые, Aroon будет давать сигнал к открытию сделки. В данном случае таковыми уровнями будут 30, 50 и 70.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.09.2008.

Рис.1. Индикатор AroonHorn

Рис.1. Индикатор AroonHorn

Exp_ColorXdinMA_StDev Exp_ColorXdinMA_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXdinMA_StDev.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Индикатор NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_NRTR Exp_NRTR

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR.

NRTR_Sign NRTR_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчётом по CLOSE.