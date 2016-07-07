代码库部分
指标显示一个品种的价格走势。图表上的粉色和绿色线指明入场方向。如果价格突破低位线则卖出, 如果价格突破高位线则买入。指标在 H1 和更高是工作最佳。支撑/阻力线依据输入参数 iPeriod 定义的局部柱线数量的极值进行计算。

input uint  iPeriod=24;                     //价格极值搜索周期

极值搜索倒计数是从设置在 SignalBar 的柱线开始。

input uint SignalBar=1;                     //搜索极值的柱线索引


图例.1. ResSup

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15265

