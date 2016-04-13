Индикатор показывает импульс цены валютной пары. На дисплей выводятся две линии розового и зелёного цветов, тем самым указывая направление входа в рынок. Если цена пробивает нижнюю линию, то необходимо продавать, если верхнюю, то наоборот покупать. Хорошо работает на таймфреймах от H1 и выше. Линии поддержки и сопротивления рассчитываются как локальные экстремумы за количество баров, определяемое входным параметром индикатора iPeriod.

input uint iPeriod= 24 ;

Отсчёт для поиска экстремумов ведётся от бара за номером, который задаётся во входном параметре SignalBar.

input uint SignalBar= 1 ;





Рис.1. Индикатор ResSup