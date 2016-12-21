Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Elliott_Wave_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1191
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
tonyc2a@yahoo.com
Oscilador "Ondas de Elliott".
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 12.07.2006.
Fig. 1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15260
El indicador NRTR_extr_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_extr_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.NRTR_HTF_Signal
El indicador NRTR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Indicador Elliott_Wave_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Sistema comercial construido con las señales del indicador Elliott_Wave_Oscillator.