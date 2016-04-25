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Elliott_Wave_Oscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Elliott_Wave_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Elliott_Wave_Oscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Индикатор NRTR_extr_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_extr_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.Exp_NRTR_extr
Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator.