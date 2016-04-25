Индикатор NRTR_extr_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_extr_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr.