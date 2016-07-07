请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Elliott_Wave_Oscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1091
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Elliott_Wave_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Elliott_Wave_Oscillator.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Elliott_Wave_Oscillator_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15261
Elliott_Wave_Oscillator
埃洛特波浪振荡器。NRTR_extr_HTF_Signal
指标 NRTR_extr_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_extr_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。
Exp_Elliott_Wave_Oscillator
基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标信号的交易系统。Elliott_Wave_Oscillator_Sign
一款基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标算法的信号量指标。