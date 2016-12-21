Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trade panel from MasterWindows - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1135
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El panel de comercio manual demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de ventanas de interfaz MasterWindows for MQL5.
Usando la funcionalidad del panel comercial, se podrán dar órdenes al bróker para ejecutar órdenes comerciales. En este ejemplo, se usan órdenes de mercado. Además, es posible reducir o aumentar el tamaño de la posición, cerrar la posición y gestionar el tamaño del lote.
Fig. 1. Aspecto externo del panel comercialConsejos:
- La biblioteca MasterWindows se deberá encontrar en la carpeta \MQL5\Include\. Es necesaria para que las ventanas de interfaz creadas por usted funcionen plenamente.
- Para que se representen mejor las ventanas de interfaz creadas, use esquemas gráficos con fondo negro.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15224
Indicador Ozymandias_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_PriceChannel_Stop
Sistema comercial construido con las señales del indicador PriceChannel_Stop.
Sistema comercial construido con las señales del indicador Sidus.Exp_SilverTrend
Sistema comercial construido con las señales del indicador SilverTrend_Signal.