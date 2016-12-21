CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Trade panel from MasterWindows - Asesor Experto para MetaTrader 5

Sergey Pavlov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1135
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El panel de comercio manual demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de ventanas de interfaz MasterWindows for MQL5.

Usando la funcionalidad del panel comercial, se podrán dar órdenes al bróker para ejecutar órdenes comerciales. En este ejemplo, se usan órdenes de mercado. Además, es posible reducir o aumentar el tamaño de la posición, cerrar la posición y gestionar el tamaño del lote.


Fig. 1. Aspecto externo del panel comercial

Fig. 1. Aspecto externo del panel comercial

Consejos:
  • La biblioteca MasterWindows se deberá encontrar en la carpeta \MQL5\Include\. Es necesaria para que las ventanas de interfaz creadas por usted funcionen plenamente.
  • Para que se representen mejor las ventanas de interfaz creadas, use esquemas gráficos con fondo negro.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15224

Ozymandias_StDev_HTF Ozymandias_StDev_HTF

Indicador Ozymandias_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_PriceChannel_Stop Exp_PriceChannel_Stop

Sistema comercial construido con las señales del indicador PriceChannel_Stop.

Exp_Sidus Exp_Sidus

Sistema comercial construido con las señales del indicador Sidus.

Exp_SilverTrend Exp_SilverTrend

Sistema comercial construido con las señales del indicador SilverTrend_Signal.