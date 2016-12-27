CodeBaseSeções
Sergey Pavlov
O painel de negociação manual demonstra os recursos do painel MasterWindows. O código do painel foi gerado automaticamente, usando o ambiente para o designer visual das janelas da interface MasterWindows para MQL5.

A funcionalidade do painel de negociação permite o envio de pedidos para a corretora executar operações. As ordens de mercado são usadas neste exemplo. Você também pode reduzir ou aumentar o volume de uma posição, fechar uma posição e gerenciar o tamanho do lote.

Fig. 1. O painel de negociação

Recomendações:

  • A biblioteca MasterWindows deve ser adicionada à pasta \MQL5\Include\. A biblioteca fornece a operação adequada das janelas de interface que você cria.
  • Para uma melhor visualização das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15224

