Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Painel de Negociação a partir da MasterWindows - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2402
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O painel de negociação manual demonstra os recursos do painel MasterWindows. O código do painel foi gerado automaticamente, usando o ambiente para o designer visual das janelas da interface MasterWindows para MQL5.
A funcionalidade do painel de negociação permite o envio de pedidos para a corretora executar operações. As ordens de mercado são usadas neste exemplo. Você também pode reduzir ou aumentar o volume de uma posição, fechar uma posição e gerenciar o tamanho do lote.
Fig. 1. O painel de negociação
Recomendações:
- A biblioteca MasterWindows deve ser adicionada à pasta \MQL5\Include\. A biblioteca fornece a operação adequada das janelas de interface que você cria.
- Para uma melhor visualização das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15224
O indicador Ozymandias_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Exp_PriceChannel_Stop
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador PriceChannel_Stop.
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Sidus.Exp_SilverTrend
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador SilverTrend_Signal.