Indicadores

Ozymandias_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
700
(16)
Indicador Ozymandias_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Ozymandias_StDev.mq5.


Fig. 1. Indicador Ozymandias_StDev_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15223

