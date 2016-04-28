这个人工交易面板演示了MasterWindows面板的特性，面板的代码是使用Windows界面的MasterWindows for MQL5的可视化设计环境自动生成的。

交易面板的功能允许向经纪商发送请求执行交易操作，本例中使用的是市场执行订单，您可以进一步减少或者增加仓位的交易量，平仓，以及管理手数。

图 1. 交易面板

