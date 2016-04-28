请观看如何免费下载自动交易
来自MasterWindows的交易面板 - MetaTrader 5EA
这个人工交易面板演示了MasterWindows面板的特性，面板的代码是使用Windows界面的MasterWindows for MQL5的可视化设计环境自动生成的。
交易面板的功能允许向经纪商发送请求执行交易操作，本例中使用的是市场执行订单，您可以进一步减少或者增加仓位的交易量，平仓，以及管理手数。
图 1. 交易面板
推荐:
- MasterWindows库需要放到 \MQL5\Include\ 文件夹下，这个库为您创建界面窗口操作提供了足够的功能，
- 为了更好地显示所创建的界面窗口，请使用黑色背景的图形界面格局。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15224
