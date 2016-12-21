コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MasterWindowsからの取引パネル - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey Pavlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
このマニュアル取引パネルはMasterWindowsパネルの特徴を実証します。パネルコードは、インターフェースウィンドウMQL5版MasterWindowsのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。

取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量の増減、ポジションの決済やロットサイズの管理も可能です。

図1　取引パネル

推奨：

  • MasterWindowsライブラリは \MQL5\Include\ フォルダに追加されるべきです。ライブラリは、あなたが作成するインタフェースウィンドウの適切な操作を提供します。
  • 作成したインターフェイスウィンドウのより良い表示のためには黒の背景を持つグラフィカルなスキームを使用します。

Ozymandias_StDev_HTF Ozymandias_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むOzymandias_StDev指標です。

Exp_PriceChannel_Stop Exp_PriceChannel_Stop

この取引システムはPriceChannel_Stop指標のシグナルに基づいています。

Exp_Sidus Exp_Sidus

この取引システムはSidus指標のシグナルに基づいています。

Exp_SilverTrend Exp_SilverTrend

この取引システムはSilverTrend_Signal指標のシグナルに基づいています。