無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MasterWindowsからの取引パネル - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1118
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このマニュアル取引パネルはMasterWindowsパネルの特徴を実証します。パネルコードは、インターフェースウィンドウMQL5版MasterWindowsのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。
取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量の増減、ポジションの決済やロットサイズの管理も可能です。
図1 取引パネル
推奨：
- MasterWindowsライブラリは \MQL5\Include\ フォルダに追加されるべきです。ライブラリは、あなたが作成するインタフェースウィンドウの適切な操作を提供します。
- 作成したインターフェイスウィンドウのより良い表示のためには黒の背景を持つグラフィカルなスキームを使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15224
Ozymandias_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むOzymandias_StDev指標です。Exp_PriceChannel_Stop
この取引システムはPriceChannel_Stop指標のシグナルに基づいています。
Exp_Sidus
この取引システムはSidus指標のシグナルに基づいています。Exp_SilverTrend
この取引システムはSilverTrend_Signal指標のシグナルに基づいています。