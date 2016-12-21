このマニュアル取引パネルはMasterWindowsパネルの特徴を実証します。パネルコードは、インターフェースウィンドウMQL5版MasterWindowsのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。

取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量の増減、ポジションの決済やロットサイズの管理も可能です。

図1 取引パネル

推奨：