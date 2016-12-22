Das Handelspanel für manuellen Handel demonstriert die Möglichkeiten der MasterWindows Bibliothek. Der Code des Panels wurde mithilfe der Umgebung für visuelle Gestaltung von Interface-Fenstern MasterWindows für MQL5 automatisch erzeugt.

Die Funktionen des Handelspanels erlauben es, Anfragen zur Ausführung von Handelsoperationen an den Broker zu senden. In diesem Beispiel werden Marktorders verwendet. Darüber hinaus können Sie Volumen vergrößern oder reduzieren, Positionen schließen und die Lotgröße verwalten.

Abb. 1. Das Handelspanel

Empfehlungen: