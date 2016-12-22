CodeBaseKategorien
Ein Handelspanel von MasterWindows - Experte für den MetaTrader 5

Sergey Pavlov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Das Handelspanel für manuellen Handel demonstriert die Möglichkeiten der MasterWindows Bibliothek. Der Code des Panels wurde mithilfe der Umgebung für visuelle Gestaltung von Interface-Fenstern MasterWindows für MQL5 automatisch erzeugt.

Die Funktionen des Handelspanels erlauben es, Anfragen zur Ausführung von Handelsoperationen an den Broker zu senden. In diesem Beispiel werden Marktorders verwendet. Darüber hinaus können Sie Volumen vergrößern oder reduzieren, Positionen schließen und die Lotgröße verwalten.

Abb. 1. Das Handelspanel

Empfehlungen:

  • Die MasterWindows Bibliothek sollte in den Ordner \MQL5\Include\ folder kopiert werden. Sie gewährleistet einen reibungslosen Betrieb der von Ihnen erstellten Interface-Fenster.
  • Verwenden Sie grafische Schemas mit einem schwarzen Hintergrund, um die Anzeige erstellter Interface-Fenster zu verbessern.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15224

