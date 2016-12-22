und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Handelspanel von MasterWindows - Experte für den MetaTrader 5
1048
Das Handelspanel für manuellen Handel demonstriert die Möglichkeiten der MasterWindows Bibliothek. Der Code des Panels wurde mithilfe der Umgebung für visuelle Gestaltung von Interface-Fenstern MasterWindows für MQL5 automatisch erzeugt.
Die Funktionen des Handelspanels erlauben es, Anfragen zur Ausführung von Handelsoperationen an den Broker zu senden. In diesem Beispiel werden Marktorders verwendet. Darüber hinaus können Sie Volumen vergrößern oder reduzieren, Positionen schließen und die Lotgröße verwalten.
Abb. 1. Das Handelspanel
Empfehlungen:
- Die MasterWindows Bibliothek sollte in den Ordner \MQL5\Include\ folder kopiert werden. Sie gewährleistet einen reibungslosen Betrieb der von Ihnen erstellten Interface-Fenster.
- Verwenden Sie grafische Schemas mit einem schwarzen Hintergrund, um die Anzeige erstellter Interface-Fenster zu verbessern.
