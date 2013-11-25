请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Weld and TrendLaboratory
价格变化速度指标，平滑算法 JMA 平均。
计算公式:
JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])
从某种意义上说，它是更敏感的模拟技术指标，比尔.威廉姆斯的动量震荡指标。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.10.2007.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 JMASlope 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1520
