真实作者:

Weld and TrendLaboratory

价格变化速度指标，平滑算法 JMA 平均。

计算公式:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

从某种意义上说，它是更敏感的模拟技术指标，比尔.威廉姆斯的动量震荡指标。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.10.2007.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 JMASlope 指标