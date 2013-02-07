CodeBaseРазделы
Индикаторы

LaguerreVolume - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор объёмов, сглаженный фильтром Лагерра.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  12.10.2007.   

Рис.1 Индикатор LaguerreVolume

Рис.1 Индикатор LaguerreVolume 

