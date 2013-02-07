Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LaguerreVolume - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3502
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор объёмов, сглаженный фильтром Лагерра.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.10.2007.
Рис.1 Индикатор LaguerreVolume
Balance of Power
Индикатор Balance of Power (BOP), описанный Игорем Лившином, измеряет силу быков и медведей оценивая способность тех и других толкать цены до предельного уровня.Divergence
Индикатор показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает
SolarWinds
Типичный и достаточно гладкий осциллятор, к которому применимы все осцилляторные аналитические инструментыИзменение цвета свечей
Индикатор, который позволяет изменять цвет свечей.