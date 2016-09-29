コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LaguerreVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
770
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Emerald King, t_david

ラゲールフィルタによって平滑化されたボリューム指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月12日に公開されました。   

図1 LaguerreVolume指標

図1 LaguerreVolume指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1515

Ma_Distance_From_Price Ma_Distance_From_Price

移動平均からの価格の変動により測定されたトレンド力が固定された限界よりも高い場合のためのセマフォシグナル指標

Positions Change Informer(ポジション変更インフォーマー) Positions Change Informer(ポジション変更インフォーマー)

このエキスパートアドバイザーはポジションの変更（オープン、反転、決済、決済逆指値及び決済指値のトリガ）を「キャッチ」し、設定によっては音声アラートをトリガするか、電子メールを送信します。

発散 発散

この指標は、価格の動きの向きとテクニカル指標が一致していない状況を表示します。

トレンドラインタッチアラート トレンドラインタッチアラート

この指標は、トレンドラインが価格に触れるたびに、単にアラートを出して電子メールを送信します。