LaguerreVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Emerald King, t_david
ラゲールフィルタによって平滑化されたボリューム指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月12日に公開されました。
図1 LaguerreVolume指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1515
