Ein Indikator, der signalisiert, wenn die Trendstärke, gemessen über die Differenz des Preises zum gleitenden Durchschnitt, höher ist als eine feste Grenze

Der Expert Advisor bemerkt Änderungen der Positionen (Eröffnung, Umkehr, Schließen, Auslösung von StopLoss und TakeProfit) und, abhängig von der Konfiguration, löst er ein Tonsignal, Alarm-Meldung aus oder er sendet eine Email.