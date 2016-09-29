無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Positions Change Informer(ポジション変更インフォーマー) - MetaTrader 5のためのエキスパート
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーは独立して約定を生成するものではなく、ポジションの状態を制御するように設計された「ヘルパー」です。このエキスパートアドバイザーはイベント処理についての記事で記述されたエキスパートアドバイザーの簡略化されたバリエーションで OnTradeTransaction() 関数の使用と決済逆指値及び決済指値のトリガ処理があることがその違いです。
エキスパートアドバイザーは正しい設定下では電子メールを送信することができます。端末へのメール送信が禁止されている場合は、エキスパートアドバイザーはをアラートを出します。下記は2，3の重要な瞬間を示します。
- 注文の変更および削除は処理されず、発注、注文の反転および決済のみが処理されます。
- 決済逆指及び決済指値のトリガはブローカのコメントによってキャッチされます。しかし、ブローカーがデフォルトのコメントを変更した場合で、約定/ポジション決済と預金通貨での取引結果の情報のみが表示されます。
- 他の言語でメッセージを表示するには、翻訳ファイルを記述する必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
- この機能は、容易に任意のエキスパートアドバイザーに統合できます（OnInit()関数とあと一つの関数のコードとパラメータをコピーするので十分です）。<
設定：
- PositionsChangeInformer.mq5エキスパートアドバイザーファイルを「MetaTrader 5\MQL5\Experts」フォルダにダウンロードします。
- LanguagesEnum.mqh及びTranslator.mqhファイルを「MetaTrader 5\MQL5\Include」フォルダにダウンロードします。
- 言語ファイルを含むアーカイブを「MetaTrader 5\MQL5\Files\Languages」フォルダで解凍します。
パラメータ：
- Alert type - 取引約定時のアラートのタイプ。アラート - アラート、サウンド - サウンドファイルのトリガおよびジャーナルへの取引に関する情報を表示、電子メール - 電子メールで取引に関する情報を送信 の3つの選択が可能です。
- Sound filename - 音声ファイル名。前記したパラメータがSoundの場合のみに使用されます。MetaTrader 5\MQL5\Files フォルダに位置する任意のwav形式のファイルをトリガできます。このフォルダにファイルがない場合はMetaTrader 5\Soundsフォルダのalert.wav がトリガされます。
- Languages - 生成されたメッセージの翻訳言語。ロシア語のための言語ファイルが唯一適用されているので、ロシア語と英語でのメッセージ表示が可能性です（ロシア語でない場合はこれ以外の言語が選択されます）。
ジャーナルでの結果は次のとおりです、（出力言語パラメータは同時に変更されました）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1512
