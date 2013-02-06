Ставь лайки и следи за новостями
Positions Change Informer - эксперт для MetaTrader 5
Советник не генерирует сделки самостоятельно, а является "помощником", предназначенным для контроля состояния позиций. Данный эксперт - некая упрощённая вариация описанного в статье об обработке событий, с тем отличием, что используется функция OnTradeTransaction() + есть обработка срабатывания стоп-лосов и тейк-профитов.
Следует учитывать, что советник сможет отправлять email при корректных соответствующих настройках. Если же отправка почты в терминале не разрешена, советник будет выводить алерты. И ещё несколько важных моментов:
- модификация и удаление ордеров не обрабатываются, только открытие, разворот и закрытие.
- срабатывание стоп-лосса и тейк-профита отлавливаются по комментариям брокера. Но если брокер изменит комментарии по умолчанию, будет выводится только информация о закрытии сделки/позиции и финансовый результат в валюте депозита.
- чтобы выводить сообщения на каком-либо другом языке, необходимо написать файл с переводом, о чём подробнее тут.
- функционал легко интегрируется в любой сторонний эксперт (достаточно скопировать параметры, код в функции OnInit() и функции).
Так выглядят результаты в журнале (по ходу менялся параметр языка вывода сообщений):
