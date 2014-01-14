Positions Change Informer

O Expert Advisor não gera os negócios de forma independente, mas é um "ajudante" destinado a controlar o estado das posições. Este Expert Advisor é uma espécie de variação simplificada descrito no artigo sobre o processamento dos eventos, com a diferença de que a função OnTradeTransaction() é usada e há uma transformação de desencadeamento de Stop Loss e Take Profit.

Deve-se considerar que o Expert Advisor pode enviar e-mail em configurações corretas correspondentes. Se é proibido enviar e-mail para o terminal, o Expert Advisor vai enviar alertas de saída. Existem alguns momentos importantes:

modificação e exclusão de ordens não são processada, apenas a abertura, reversão e fechamento.

desencadeamento de Stop Loss e Take Profit é capturado pelos comentários da corretora. Mas se a corretora mudou os comentários padrão, então apenas as informações sobre o fechamento de uma oferta/posição e um resultado financeiro na moeda do depósito será exibido.

para exibir mensagens em qualquer outra língua, você deve escrever um arquivo com uma tradução. Para mais informações leia aqui.



A funcionalidade é fácil de integrar em qualquer Expert Advisor exterior (é suficiente para copiar os parâmetros, o código da função OnInit e uma função).



Configuração:

fazer o download dos arquivos do Expert Advisor PositionsChangeInformer.mq5 para a pasta "MetaTrader 5\MQL5\Experts".

fazer download dos arquivos LanguagesEnum.mqh e Translator.mqh para a pasta "MetaTrader 5\MQL5\Include".

extrair o arquivo idioma para a pasta "MetaTrader 5\MQL5\Files\Languages".



Parâmetros:

Alert type - o tipo de alerta quando chega uma oferta de negociação. Três variantes são possíveis: Alert - o alerta, Sound - disparo do arquivo de som e exibe as informações sobre um negócio no diário, e-mail - enviar as informações sobre uma oferta através e-mail.

- o tipo de alerta quando chega uma oferta de negociação. Três variantes são possíveis: Alert - o alerta, Sound - disparo do arquivo de som e exibe as informações sobre um negócio no diário, e-mail - enviar as informações sobre uma oferta através e-mail. Sound filename - o nome do arquivo de som. Ela só faz sentido se o parâmetro anterior é igual a Sound. O EA pode acionar qualquer arquivo no formato wav localizado na pasta MetaTrader 5\MQL5\Files. Se não tem um arquivo de som na pasta, o arquivo alert.wav da pasta MetaTrader 5\Sounds será acionado.

- o nome do arquivo de som. Ela só faz sentido se o parâmetro anterior é igual a Sound. O EA pode acionar qualquer arquivo no formato wav localizado na pasta MetaTrader 5\MQL5\Files. Se não tem um arquivo de som na pasta, o arquivo alert.wav da pasta MetaTrader 5\Sounds será acionado. Idioma - o idioma em que as mensagens são geradas serão traduzidos. Apenas um arquivo para o idioma russo é aplicado, existe a possibilidade de exibir mensagens em Russo e em Inglês (no caso, se não for o russo, poderá ser qualquer outro idioma selecionado).

Aqui estão os resultados no diário (a saída do parâmetro de idioma foi mudando ao mesmo tempo):