Positions Change Informer

Der Expert Advisor vollzieht selber keine Eingriffe, aber er hilft den aktuellen Zustand zu kontrollieren. Dieser Expert Advisor ist eine Art vereinfachte Variante des Expert Advisors beschrieben, im Artikel über die Verarbeitung der Ereignisse, mit dem Unterschied, dass die Funktion OnTradeTransaction() verwendet wird, und StopLoss und TakeProfit berücksichtigt werden.

Es sollte beachtet werden, dass der Expert Advisor Emails in der entsprechenden Konfigurationen versenden kann. Wenn keine Emails gesendet werden dürfen, erzeugt der Expert Advisor Warnungen. Es gibt ein paar wichtige Momente:

Änderungen und Löschen von Positionen werden nicht ausgeführt, nur deren Öffnen, Umkehr und Schließen.

Das Auslösen von StopLoss und TakeProfit wird durch die Kommentare der Broker erkannt. Aber wenn die Broker die Standardkommentare verändert haben, werden nur die Informationen über das Schließen einer Position und das finanzielle Ergebnis in der Kontowährung angezeigt.

um die Meldungen in einer anderen Sprache anzuzeigen, müssten Sie eine Datei mit den Übersetzungen schreiben. Weitere Details finden Sie hier.



die Funktionen sind leicht in eigene Expert Advisors zu integrieren (es genügt, die Parameter, den Code in OnInit() und die Funktion zu kopieren).



Einstellungen:

laden Sie die Datei PositionsChangeInformer.mq5 in den Ordner "MetaTrader 5\MQL5\Experts".

laden Sie die Dateien LanguagesEnum.mqh und Translator.mqh in das Verzeichnis "MetaTrader 5\MQL5\Include".

entpacken Sie das Archiv mit der Sprachdatei in den Ordner "MetaTrader 5\MQL5\Dateien\Languages".



Parameter:

Alert type - Wahl des Alarm-Typs, wenn eine neue Position erkannt wurde. Drei Varianten sind möglich: Alert - Nachrichtenfenster, Sound - Tonsignal und Ausdruck der Informationen im Log, E-Mail - senden der Informationen per Email.



- Wahl des Alarm-Typs, wenn eine neue Position erkannt wurde. Drei Varianten sind möglich: Alert - Nachrichtenfenster, Sound - Tonsignal und Ausdruck der Informationen im Log, E-Mail - senden der Informationen per Email. Sound filename - Dateiname für das Tonsignal. Es macht nur Sinn, wenn der vorhergehende Parameter auf Sound gesetzt wurde. Er kann jede Datei im wav-Format verwenden, die sich im Verzeichnis MetaTrader 5\MQL5\Files befindet. Wenn es keine Datei in dem Ordner gibt, wird die Datei alert.wav aus MetaTrader 5\Sounds verwendet.



- Dateiname für das Tonsignal. Es macht nur Sinn, wenn der vorhergehende Parameter auf Sound gesetzt wurde. Er kann jede Datei im wav-Format verwenden, die sich im Verzeichnis MetaTrader 5\MQL5\Files befindet. Wenn es keine Datei in dem Ordner gibt, wird die Datei alert.wav aus MetaTrader 5\Sounds verwendet. Sprachen - die Sprache, in die die generierten Nachrichten übersetzt werden. Da es nur eine Sprachdatei, die für die russische Sprache, existiert, können die Informationen nur in Russisch und Englisch erstellt werden (falls andere Sprachen gewünscht werden).



Das sind die Ergebnisse im Journal-Log (der Sprach-Parameter wurde entsprechend geändert):

