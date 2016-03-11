Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков