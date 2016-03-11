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Индикаторы

Ichimoku_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2192
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор Ichimoku_HTF

Рис.1. Индикатор Ichimoku_HTF

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_BBx7_Cloud_Digit XMA_BBx7_Cloud_Digit

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков

Price Price

Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.