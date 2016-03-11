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Ichimoku_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор Ichimoku_HTF
HLR_Histogram_HTF
Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx7_Cloud_Digit
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков
Price
Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.