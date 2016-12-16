und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ichimoku_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Ichimoku Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Abb.1. Der Ichimoku_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15049
Der Standard Ichimoku Indikator, in dem der Abstand zwischen den Tenkan-Sen und Kijun-Sen-Linien mit einem Farbhistogramm zur besseren visuellen Analyse gefüllt ist.GMMA_HTF
Der GMMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden.Price
Preisbeschriftung, die zur rechten Seite des Preises hinzugefügt wird - mit anpassbaren Parametern.