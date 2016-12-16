CodeBaseKategorien
Ichimoku_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Ichimoku Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Abb.1. Der Ichimoku_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15049

