Indicadores

AverageOfATR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
813
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador AverageOfATR com a opção de seleção de prazo disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo AverageOfATR.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador AverageOfATR_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15008

