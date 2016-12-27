Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AverageOfATR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 813
O indicador AverageOfATR com a opção de seleção de prazo disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo AverageOfATR.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador AverageOfATR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15008
