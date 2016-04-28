请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的AverageOfATR 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 AverageOfATR.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. AverageOfATR_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15008
AverageOfATR
ATR的平均(AATR)是一个简单但有效的指标，可以用于任何价格行为策略的确认。Exp_Stochastic_Histogram
一个基于 Stochastic_Histogram 指标信号的交易系统。
AverageOfATR_Histogram
ATR与它的平均值之间差距的彩色柱形图，并且使用波动性改变信号加以补充。Exp_CCI_Histogram
一个基于 CCI_Histogram 指标的交易系统。