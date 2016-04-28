一个基于Stochastic_Histogram指标信号的交易系统。当柱关闭时生成信号。本EA交易根据输入参数使用两种方法中的一种来判断趋势：

input TrendMode TMode=Cross;

可以根据指标信号线和主线的交叉以及云颜色的改变而生成信号； 也可以当柱形图颜色从中性灰色变成粉色或者黄绿色，也就是 RVI 震荡指标进入超买或者超卖区域时生成信号。

本EA交易需要使用 Stochastic_Histogram.ex5 指标文件才能正常工作，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 在图表上交易的实例

在2015年 EURUSD H8 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表