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MAOscillatorHist_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Стохастический осциллятор с подавлением шума MAOscillatorHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MAOscillatorHist.mq5.
Рис.1. Индикатор MAOscillatorHist_HTF
Multicurrency Expert
Мультивалютный (10 валютных пар) безындикаторный советник.MACD with Histogram
Доработанная MACD с гистограммой.
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Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.Exp_MAOscillatorHist
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MAOscillatorHist.