Gann Hi-Lo Activator SSL - индикатор для MetaTrader 5
Данный индикатор является копией индикатора Gann Hi-Lo Activator SSL, который транслирован на MQL5. Оригинальный индикатор был одноцветным, поэтому, для более наглядного определения направления тренда его пришлось сделать цветным.
Сигнал индикатора следует принимать во внимание только на закрытых барах, так как в течение времени пока бар не закрылся, его показания могут значительно меняться. Как и многие трендовые индикаторы, он склонен давать ложные сигналы при боковом движении рынка. Однако, он может быть полезен в качестве:
- краткосрочной линии поддержки и сопротивления.
- сигнала для скальпинга при пробитии ценой линии индикатора.
- дополнительного фильтра сигналов для Вашей торговой системы.
