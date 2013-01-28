Ставь лайки и следи за новостями
R-Squared_v1 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
igorad2003
R-Squared – индикатор линейной регрессии. Не смотря на то, что индикатор выглядит как осциллятор, необходимо понимать, что на самом деле он рассчитывает "состоятельность" имеющегося тренда.
Индикатор R-Squared пришел в MetaTrader 4 из MetaStock, поэтому основное описание его работы можно найти в этом терминале. Следует отметить, что чем выше значение индикатора R-Squared, тем более вероятно, что начинающийся тренд статистически важен. В зависимости от периода критический уровень силы тренда снижается.
Рис.1 Индикатор R-Squared_v1
