Der klassische RVI Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen und als farbige Wolke zwischen der Signallinie und dem Oszillator um die Oszillatorüberschneidungen anzuzeigen.
Abb.1. Der RVI_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14934
Der klassische Stochastic Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.MFI_Histogram
Der klassische MFI Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.
Ein Multi-Currency (10 Währungspaare) Expert Advisor der keine Indikatoren verwendet.Exp_RSI_Histogram
Handelssystem basierend auf den Signalen des RSI_Histogram Indikators.