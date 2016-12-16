CodeBaseKategorien
Indikatoren

RVI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der klassische RVI Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen und als farbige Wolke zwischen der Signallinie und dem Oszillator um die Oszillatorüberschneidungen anzuzeigen.

Abb.1. Der RVI_Histogram Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14934

