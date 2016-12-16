コードベースセクション
RVI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラム及びオシレータの交差を示すためのシグナルラインとオシレータの間の色のついた雲として実装された古典的なRVI オシレータです。

図1　RVI_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14934

Stochastic_Histogram Stochastic_Histogram

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラム及びオシレータの交差を示すためのシグナルラインとオシレータの間の色のついた雲として実装された古典的なストキャスティクスです。

MFI_Histogram MFI_Histogram

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なMFI指標です。

多通貨エキスパート 多通貨エキスパート

指標を使用しない多通貨（10通貨ペア）エキスパートアドバイザーです。

Exp_RSI_Histogram Exp_RSI_Histogram

RSI_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。