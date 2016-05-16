Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
AFL Winner - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Oszillator ist umgeschrieben von AmiBroker Formula Language (AFL) auf MQL5.
ALF Winner dient zur Bestimmung einer Trendumkehr im Intervall 0/100. Für den Intraday-Handel sollten die Parameter verringert werden, zum Beispiel Periode=2, Mittelwert=4.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1492
