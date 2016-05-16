CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AFL Winner - Indikator für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1443
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Oszillator ist umgeschrieben von AmiBroker Formula Language (AFL) auf MQL5.

ALF Winner dient zur Bestimmung einer Trendumkehr im Intervall 0/100. Für den Intraday-Handel sollten die Parameter verringert werden, zum Beispiel Periode=2, Mittelwert=4.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1492

Paromon Paromon

Der Indikator zeichnet die Linien des Tagesbeginns und des Hochs und Tiefs.

super-signals super-signals

Ein Indikator mit Pfeilen für die Trendänderung

ant-GUBreakout ant-GUBreakout

Der Indikator zeigt der Zeit- und Kursspannen

R-Squared_v1 R-Squared_v1

R-Quadrat ist ein Indikator, der die lineare Regression zur Berechnung der "Zuverlässigkeit" der aktuelle Trends verwendet